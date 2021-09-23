За гибель сварщика на китайском заводе в Светлогорске суд наказал начальника смены и оператора

В республиканском ожоговом центре 4 августа 2020 года умер 29-летний Алексей Сасновский. 30 июля он получил ожоги 90% поверхности тела — на новом заводе беленой целлюлозы в Светлогорске лопнула труба. Двоих рабочих облило горячей технологической жидкостью, выжил лишь один из них.

Завод беленой целлюлозы в Светлогорске. Фото: gp.by.

Следствие признало виновными в аварии с гибелью человека начальника смены Колинченко и оператора Романенко. Суд проходил в закрытом режиме по требованию адвоката ответчика. «Закрытый режим суда объяснили тем, что на процессе может быть раскрыта тайна технологического процесса на заводе. Эту «тайну» знают все студенты профильных вузов, эта «тайна» прописана во многих книгах. А вот сделать тайну из нарушений техники безопасности, из нарушений технологического процесса – это вписывается в их логику. Новый завод – и там уже не раз были аварии, гибли люди, опять же – треснула труба. Кстати, ту треснувшую трубу решили вернуть на завод», – рассказал БелаПАН экологический активист Анатолий Змитрович, который наблюдал за судом.

Он заметил, что суд не вынес частного определения в адрес руководства завода за технологические нарушения и нарушения по технике безопасности. «Наказали начальника смены и оператора – это самый низкий уровень ответственных. Фактически это «стрелочники». А сейчас это трагедия для трех семей — и погибшего Сасновского, и наказанных по суду начальника смены и оператора», – заметил активист.

23 сентября суд Светлогорского района постановил наказать начальника смены лишением свободы на четыре года колонии общего режима, оператора – «химией» на два года. Приговор не вступил в законную силу.

Родным погибшего суд постановил выплатить компенсацию. Ее обязали выплатить заводу.

Завод беленой целлюлозы построен на Светлогорском целлюлозно-картонном комбинате за китайский кредит китайскими специалистами. С начала строительства предприятие сопровождают скандалы: некачественный кабель, аварии, поломки, вредные выбросы, демарш китайцев, которые бросили завод и уехали, многочисленные жалобы местных на неприятный запах от завода.