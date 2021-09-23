Ушел за грибами и не вернулся: следователи выясняют обстоятельства смерти мужчины

Днем 21 сентября в правоохранительные органы обратилась 64-летняя женщина и сообщила, что ее муж днем ранее ушел в лес за грибами и не вернулся.

Фото: sk.gov.by.

Местная жительница рассказала следователю о том, что ее муж звонил утром 20 сентября и сказал, что заблудился. Ближе к полуночи мужчина перезвонил еще раз и пояснил, что очень устал и не может добраться домой, также добавил, что у него разрядился мобильный телефон.

В течение нескольких дней в лесном массиве вблизи деревни Ляховщина Чаусского района проводились поисковые мероприятия, в ходе которых обнаружено тело пропавшего 71-летнего грибника без признаков жизни.

Следователем с привлечением специалистов УГКСЭ по Могилевской области проведён осмотр места происшествия, опрошены родственники погибшего. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно установлено, что смерть мужчины не носит криминальный характер.

По данному факту Чаусским районным отделом Следственного комитета проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.