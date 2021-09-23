Глава МИД Финляндии Хаависто обсудил с Макеем ситуацию в Беларуси

В Нью-Йорке 22 сентября состоялась встреча министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой внешнеполитического ведомства Финляндии Пеккой Хаависто.

Пекка Хаависто. Фото: nord.news.

Как сообщила пресс-служба белорусского МИД, встреча была «насыщенной и содержательной», стороны обсудили «ряд вопросов в сфере взаимного интереса». Подробности министерство не раскрывает.

В интервью финскому изданию Helsingin Sanomat Хаависто сообщил, что обсудил с Макеем вопросы прав человека, за нарушение которых Евросоюз ввел санкции против Беларуси, упомянув, что в стране более 600 человек признаны политзаключенными, и подчеркнув стремление Финляндии к урегулированию белорусского кризиса в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Хаависто заметил, что белорусская оппозиция давно стремится к диалогу с властями.

Глава МИД Финляндии на встрече с Макеем также затронул тему ослабления мер безопасности на границе Беларуси со странами ЕС и увеличения числа прибывающих через Беларусь мигрантов.

2 марта президент Финляндии Саули Ниинистё и белорусский демократический лидер Светлана Тихановская «обсудили продолжающийся кризис в Беларуси и потенциальные переговоры при международном посредничестве на площадке ОБСЕ — с возможным участием других государственных институций», сообщила тогда пресс-служба белорусского политика.

«В Беларуси должны уважать права человека, а оппозицию необходимо привлечь к подлинному диалогу для выхода из кризиса. Финляндия продолжит поддерживать эти усилия, в частности в ОБСЕ», — написал в «Твиттере» Хаависто после встречи с Тихановской в марте.