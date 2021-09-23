Огромные колонны военной техники РФ движутся к Крыму и украинской границе

В Ростовской области РФ, недалеко от границы с Украиной, отмечается значительное передвижение российской военной техники.

По словам очевидцев, в составе огромной колонны в сторону украинской границы двигалась бронетехника, грузовые автомобили и другой военный транспорт.

Как пишет Avia.pro , ссылаясь на номерные знаки техники, речь не идет о возвращении машин с учений «Запад-2021».

При этом журналисты обращают внимание на опубликованные в Сети записи, согласно которым можно сделать вывод о том, что колонна военной техники растянулась на много километров.

Как пишет Telegram-канал «Записки охотника», колонна техники ВС РФ от Шахт в сторону Ростова-на-Дону растянулась как минимум на шесть километров.

По некоторым данным, группировка войск может двигаться к Крыму. Однако никаких официальных комментариев оборонного ведомства на этот счет нет.

По другим данным, еще одна колонна военной техники двигается в сторону ДНР и ЛНР. Откуда именно идет техника – неизвестно.