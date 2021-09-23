Огромные колонны военной техники РФ движутся к Крыму и украинской границе
В Ростовской области РФ, недалеко от границы с Украиной, отмечается значительное передвижение российской военной техники.
По словам очевидцев, в составе огромной колонны в сторону украинской границы двигалась бронетехника, грузовые автомобили и другой военный транспорт.
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При этом журналисты обращают внимание на опубликованные в Сети записи, согласно которым можно сделать вывод о том, что колонна военной техники растянулась на много километров.
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По некоторым данным, группировка войск может двигаться к Крыму. Однако никаких официальных комментариев оборонного ведомства на этот счет нет.
По другим данным, еще одна колонна военной техники двигается в сторону ДНР и ЛНР. Откуда именно идет техника – неизвестно.