В Шабанах тягач внезапно съехал с дороги в кювет – водитель за рулем оказался мертв

Около полудня 23 сентября водитель седельного тягача «Вольво», двигаясь по улице Селицкого со стороны промзоны «Шабаны», выехал за пределы проезжей части и остановился на зеленой зоне.

Водитель грузовика был обнаружен за рулем мертвым – по предварительной информации, мужчина умер во время движения.

По факту инцидента проводится проверка. На месте случившегося работают сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска и следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Госавтоинспекция напоминает, что водитель не должен управлять транспортным средством в болезненном или утомленном состоянии, ставящем под угрозу безопасность дорожного движения, под воздействием лекарственных средств, снижающих внимание и быстроту реакции.