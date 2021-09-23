Митрополит Вениамин: распространение антипрививочных домыслов недопустимо и греховно

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Распространение антипрививочных домыслов является «недопустимым и греховным», говорится в обращении митрополита Минского и Заславского Вениамина, патриаршего экзарха всея Беларуси, опубликованном на портале Белорусского экзархата Русской православной церкви (БПЦ).

 

Фото: church.by.

 

«Мы знаем из истории, что вакцинация от различных болезней спасла миллионы человеческих жизней, а православная церковь призывала с мудрым рассуждением относиться к мерам, предпринимаемым для ограничения распространения инфекционных заболеваний, — отметил он. — Поэтому ошибочным является утверждение, что принципиальный отказ от вакцинации как таковой может быть обусловлен православным вероучением. Выбор в пользу прививки или отказа от нее является индивидуальным решением каждого человека, принимаемым на основе личных убеждений, знаний, жизненного опыта, а также с учетом информации о возможных последствиях вакцинации, полученной от медицинских работников, представителей научного сообщества».

«Вместе с тем недопустимым и греховным является распространение ложных учений, отождествляющих вакцинацию с «принятием печати антихриста», равно как и утверждений о якобы производимом посредством вакцинации тайном чипировании человечества. В этих условиях возрастает ответственность каждого священнослужителя, поскольку именно пастырское слово или совет может стать определяющим в случае обращения за разъяснением необходимости или возможности вакцинации», — добавил православный иерарх.

Митрополит Вениамин отметил, что тревожные новости о новой волне COVID-19 и значительном росте заболеваемости «побуждают к усилению молитв об исцелении болящих, укреплении сил всех, кто борется с опасной пандемией».

По словам иерарха, полностью оградить себя от опасности заражения невозможно, но каждому по силам «позаботиться о том, чтобы защитить себя и своих ближних от ненужного риска». Участившиеся случаи заболевания «напоминают о необходимости следования рекомендованным Министерством здравоохранения мерам, направленным на ограничение распространения инфекции».

«В связи с этим считаю важным напомнить о необходимости соблюдения в храмах и монастырях Белорусской православной церкви рекомендаций, которые были выработаны в первые месяцы распространения коронавирусной инфекции», — отметил митрополит Вениамин.

 

 

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус обращение митрополита Персона: митрополит Вениамин

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