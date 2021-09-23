СК возбудил уголовное дело по факту обнаружения на границе 19-летнего иракца в тяжелом состоянии

Следственный комитет Беларуси сообщил об обнаружении на белорусско-польской границе 19-летнего гражданина Ирака в тяжелом состоянии.

По данным ведомства, сообщение о том, что молодой человек поступил в реанимацию учреждения здравоохранения, правоохранительные органы получили вечером 21 сентября.

«Следствием установлено, что молодой человек был обнаружен сотрудниками пограничной заставы в пределах полосы белорусско-польской границы в тяжелом состоянии с признаками переохлаждения и обезвоживания», — говорится в сообщении.

Как заявили в СК, придя в сознание, мужчина рассказал, что с территории Польши его «выдворили с применением физической силы вооруженные люди в форме».

«Следователями проведен осмотр места происшествия, опрошен пострадавший, допрошены сотрудники заставы, которые обнаружили мужчину. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления степени тяжести телесных повреждений, которую проводят специалисты ГКСЭ. Планируется проведение допроса потерпевшего с участием переводчика», — подчеркнули в СК.

Свислочский районный отдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса (заведомое оставление в опасности), проводится расследование, добавили в ведомстве.

В свою очередь Госпогранкомитет сообщил, что 22 сентября пограничный наряд заставы «Подлипки» Гродненской погрангруппы обнаружил на линии белорусско-польской границы двух братьев — граждан Ирака — в истощенном состоянии. «Один из мужчин практически не мог передвигаться, так как, с его слов, во время нахождения в Польше серьезно повредил ноги», — заявили в ГПК.

Позже на участке этой же заставы обнаружена женщина с мальчиком не старше пяти лет — граждане Конго — и четверо граждан Ирака, включая двоих детей пяти и двенадцати лет.

В ГПК заявляют, что в обоих случаях на польской контрольно-следовой полосе «были явные следы вытеснения иностранцев на белорусскую территорию, а на сопредельной территории находились силовики».

У мальчика из Конго медики выявили травму лодыжки. В погранкомитете отметили, что она была получена, «вероятно, при преодолении польских заграждений на линии границы». У детей из Ирака обнаружены признаки «переохлаждения, обезвоживания и, возможно, отравления».

«В настоящее время обе группы беженцев доставлены в Гродненскую областную клиническую больницу, где им оказывается необходимая медпомощь. По оценке медиков, состояние детей оценивается как средней степени тяжести. Для дальнейшего обследования и лечения они госпитализированы в педиатрическое отделение», — говорится в сообщении.

19 сентября Следственный комитет и Госпогранкомитет Беларуси сообщили о смерти на белорусско-польской границе 39-летней гражданки Ирака. «Вблизи места обнаружения на контрольно-следовой полосе, оборудованной на польской территории, зафиксированы явные признаки волочения тела из Польши в Республику Беларусь», — говорилось в пресс-релизе Госпогранкомитета.

Отмечалось, что рядом с телом находились трое детей «в возрасте предположительно от 7 до 15 лет», а также мужчина и пожилая женщина. Они рассказали, что «польские силовики под угрозой применения оружия принудили их пешком дойти до границы, а затем заставили пересечь линию польско-белорусской границы», говорилось в сообщении.

На следующий день главный комендант Пограничной стражи Польши Томаш Прага назвал ложью сообщения о том, что польские пограничники перетаскивают тела умерших мигрантов за пределы страны.

Погранслужба Польши в «Твиттере» сообщила, что в регионе, граничащем с Беларусью, 19 сентября были обнаружены тела трех человек. Делом занялась прокуратура.

Ведомство также сообщило о спасательной операции на болотах возле реки Супрасль в Подляском воеводстве, недалеко от Белостока. Были спасены восемь мигрантов (пять мужчин и три женщины), семь из них отправлены в больницу.

Евросоюз обвиняет белорусские власти в росте потока нелегалов, Минск обвинения отвергает и упрекает сопредельные страны в жестоком обращении с мигрантами.

Фото и видео: Пограничная служба Республики Беларусь.