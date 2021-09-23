Редакция солигорской негосударственной газеты «Лидер-Пресс» объявила о прекращении выхода

Редакция газеты «Лидер-Пресс» (Солигорск, Минская область) объявила о прекращении выхода издания.

«Дорогие читатели «Лидер-Пресс»! К сожалению, с 1 октября 2021 года мы вынуждены окончательно уйти из медийного пространства, — говорится в обращении, опубликованном на страницах издания в соцсетях. — Редакция на протяжении 28 лет работы дорожила доверием аудитории и вела со всеми честный диалог о событиях и людях Солигорска».

«Так складывается, что любой материал, правдиво освещающий события в регионе или стране, может быть объявлен экстремистским со всеми вытекающими последствиями. В такой ситуации мы не можем рисковать нашими сотрудниками и вынуждены остановить деятельность редакции, — отмечается в обращении. — В наш день рождения мы не говорим вам «Прощайте», мы говорим вам «До свидания!» в надежде на возвращение в будущем!»

При этом одно из крупнейших негосударственных региональных изданий заявило, что гарантирует рекламодателям «исполнение обязательств в полном объеме».

Первый номер еженедельника «Лидер-Пресс», учредителем которого является ООО «Энергия», вышел в свет в сентябре 1993 года. Тираж газеты составлял от 13 тысяч до 15 тысяч экземпляров. Распространялась по подписке и в розницу. С апреля 2010 года газета выходила на 32 полосах формата А3. Примерно 40% площади еженедельника занимала реклама и объявления от юридических и физических лиц

Миссия издания, как сформулировала ее редакция, — предоставлять «на рынок Солигорска и Солигорского района оперативную и достоверную информацию о происходящих событиях, а также о товарах и услугах, предлагаемых на рынке Солигорского района», а также «способствовать пробуждению у читателей общественного самосознания и формированию у них позитивного мироощущения».