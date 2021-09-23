За сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1973 новых случая COVID-19

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1973 пациента с COVID-19, выздоровели 1523 человека, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По официальным данным, зафиксировано 13 смертей, связанных с коронавирусной инфекцией (повторение суточного рекорда).

В предыдущие сутки, 22 сентября, было зарегистрировано 1989 новых случаев коронавируса (абсолютный официальный рекорд с начала пандемии), 21 сентября — 1917, 20-го — 1941, 19-го — 1982, 18-го — 1986, 17-го — 1979, 16-го — 1967.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 524 248 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 508 936 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4054 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 30 807 тестов на коронавирус (днем ранее — 30 939). Всего в стране проведено 8 300 660 тестов.

По информации Минздрава, в стране более 1 млн 942 тыс. человек получили первую дозу вакцины против COVID-19, из них более 1 млн 548 тыс. прошли полный курс вакцинации.

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