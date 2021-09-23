Правозащитники: задержаны не менее 14 работников предприятий, заявлявших ранее о забастовке

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Правозащитники сообщают о задержании не менее 14 работников предприятий, заявлявших ранее о забастовке.

По информации лишенного регистрации правозащитного центра «Весна», это работники «Гродно Азота», Белорусского металлургического завода (Жлобин, Гомельская область) и Белорусской железной дороги Сергей Шелест, Андрей Погерило, Владимир Журавко, Валентин Тереневич, Григорий Рубан, Вадим Ефименко, Дмитрий Ильющенко, Александр Гашников, Анна Аблаб, Сергей Дзюба, Артем Рубан, Алексей Сидор, Светлана Зыль и Матвей Веденеев.

Что инкриминируют задержанным, пока не известно.

Бывшая работница БМЗ Светлана Зыль задержана в Жлобине 22 сентября сотрудниками КГБ. Накануне у нее прошел обыск. Зыль заявила о присоединении к забастовке летом 2021 года после увольнения с завода ее начальника. Она посчитала его увольнение незаконным и в знак солидарности объявила забастовку, после чего была уволена. Начиная с осени 2020 года у Зыль и ее сестры Снежаны Погодиной — также бывшей работницы БМЗ, неоднократно проходили обыски, их вызывали в милицию.

У мужа Светланы Зыль — онкологическое заболевание. Он также уволен с одного из жлобинских предприятий. Так как семья фактически осталась без средств к существованию, жители Жлобина собирали деньги на лечение мужчины.

 

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Тэги: репрессии Персона: Сергей Шелест Андрей Погерило Владимир Журавко Валентин Тереневич Григорий Рубан Вадим Ефименко Дмитрий Ильющенко Александр Гашников Анна Аблаб Сергей Дзюба Артем Рубан Алексей Сидор Светлана Зыль Матвей Веденеев

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