Биржа: на торгах 23 сентября упали доллар и евро

/ Экономика
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Европейская и американская валюты сдали свои позиции на открытии торгов на БВФБ 23 сентября.

Евро потерял 0,0023 пункта — 2,9371 белорусского рубля, а доллар (на открытии торгов рос) снизился на 0,0019 пункта — 2,503 белорусского рубля.

А вот российский рубль укрепился на 0,0048 пункта — 3,4432 белорусского рубля за 100 российских.

 

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Тэги: курсы валют

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