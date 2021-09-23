Биржа: на торгах 23 сентября упали доллар и евро
Европейская и американская валюты сдали свои позиции на открытии торгов на БВФБ 23 сентября.
Евро потерял 0,0023 пункта — 2,9371 белорусского рубля, а доллар (
А вот российский рубль укрепился на 0,0048 пункта — 3,4432 белорусского рубля за 100 российских.
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