Биржа: на торгах 23 сентября упали доллар и евро

Европейская и американская валюты сдали свои позиции на открытии торгов на БВФБ 23 сентября.

Евро потерял 0,0023 пункта — 2,9371 белорусского рубля, а доллар ( на открытии торгов рос ) снизился на 0,0019 пункта — 2,503 белорусского рубля.

А вот российский рубль укрепился на 0,0048 пункта — 3,4432 белорусского рубля за 100 российских.

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