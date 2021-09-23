На пятницу объявлен оранжевый уровень опасности

Белгидромет выступил с оперативным сообщением о неблагоприятных погодных явлениях, которые ожидают многие районы страны 24 сентября.

Фото из паблика «ЧП Беларусь | Будь в курсе!»

Как отмечается, ожидается усиление ветра, порывы которого будут достигать 15-20 м/с, ночью и утром во многих районах страны пройдут ливни.

При порывистом ветре спасатели советуют:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).