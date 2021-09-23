Совбез ООН согласовал совместную позицию по ситуации в Афганистане

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Пять постоянных членов Совета безопасности ООН согласовали совместную позицию в отношении захвата власти в Афганистане радикальным исламистским движением «Талибан».

Фото с сайта ООН

Как пишет DW, США, Великобритания, Франция, Россия и Китай привержены «миру и стабильности в Афганистане, в котором без проблем и дискриминации может распределяться гуманитарная помощь», заявил в среду, 22 сентября, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Кроме того, целью действий этих государств является «Афганистан, в котором соблюдают права женщин и девочек, и Афганистан, который не является оплотом терроризма», указал Гутерриш по окончании переговоров с министрами иностранных дел США, Великобритании, Франции, РФ и КНР в рамках Генеральной ассамблеи ООН, проходящей в Нью-Йорке. По словам генсека, постоянные члены СБ ООН призывают талибов создать правительство, в котором «представлены все части населения».

 

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Тэги: ситуация в Афганистане Совбез ООН Персона: Антониу Гутерриш Город: Нью-Йорк

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