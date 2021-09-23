Сегодня ночью временами могут не работать карточки некоторых банков

В ночь на пятницу, 24 сентября, на территории Беларуси пользователи банковских карт могут столкнуться с временными трудностями.

Как сообщает «Банковский процессинговый центр», в период с 03:20 до 04:00 «будет проводиться технологические работы на комплексе обработки авторизационных запросов в режиме реального времени».

В связи с этим, «возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами Центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу Центра».