Лукашенко нашел «мерзавцев», которые шпионят и вредят государству

/ Экономика
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В ходе приема с докладом главы Минпрома Петра Пархомчика и вице-премьера Юрия Назарова, Александр Лукашенко рассказал о шпионах, которые работают на спецслужбы Запада.

«Я знаю, вы в правительстве приняли ряд решений по минимизации воздействия санкций на нашу экономику, — приводит слова Лукашенко его пресс-служба. — Но посмотрите на своих сотрудников на предприятиях. У меня есть информация, что мерзавцев несколько там еще кое-где осталось, и они ставят перед собой цель проинформировать коллективный Запад о том, как Пархомчик с Назаровым пытаются обойти санкции. Шпионят фактически и сдают информацию туда».

Он заявил, что «нескольких мы выявили. Сядут, и надолго… Но, тем не менее, мы их должны видеть. Единицы, но еще остались. И это не просто люди, которые высказывают свою гражданскую позицию. Это люди, которые осознанно за деньги спецслужб Запада вредят нашей экономике, а равно нашему государству».

 

 

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Тэги: промышленность санкции против режима Лукашенко Персона: Петр Пархомчик Юрий Назаров Александр Лукашенко

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