Около 270 нелегалов не впустили за сутки в страны ЕС со стороны Беларуси

За минувшие сутки в страны Европейского союза не впустили около 270 мигрантов, которые намеревались нелегально пересечь границу со стороны Беларуси.

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Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 22 сентября на польско-белорусской границе зафиксировано 233 попытки незаконного пересечения границы. Задержали восемь нелегальных мигрантов, в частности граждан Конго (4), Ирана (3) и Сирии (1), остальных в страну не впустили.

Кроме того, за пособничество в незаконном переходе границы задержаны три человека — граждане Беларуси, Румынии и Шри-Ланки.

Новостной портал Delfi со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщил о том, что за вчерашний день пограничники не впустили в страну 24 нелегальных мигранта. Иностранцев фиксировали рядом с участками границы, которые относятся к Варенскому району и Друскининкайскому муниципалитету.

Помимо этого пограничники отказали во въезде в Литву 27-летнему гражданину Камеруна, который пытался пройти пешком через контрольно-пропускной пункт «Мядининкай». Иностранец предъявил паспорт, а также вид на жительство в Люксембурге, который показался пограничникам поддельным. В результате камерунца развернули в сторону Беларуси.

Государственная пограничная охрана Латвии сообщает, что 22 сентября пресечены попытки перехода латвийско-белорусской границы 20 иностранцами. В страну никого не впустили, никто задержан не был.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши, Литвы и Латвии Анджей Дуда, Гитанас Науседа и Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения подобного рода «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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