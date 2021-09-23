Польша не выдала белоруса по запросу властей Беларуси

Министерство юстиции Польши отказало в удовлетворении просьбы Генеральной прокуратуры Беларуси о выдаче для привлечения к уголовной ответственности объявленного в международный розыск белоруса 1987 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По информации ведомства, Минский районный отдел Следственного комитета инкриминирует белорусу совершение с 19 марта 2014 года по 29 мая 2018 года 11 эпизодов подстрекательства к даче взяток; 11 эпизодов мошенничества, в том числе в крупном размере; 2 эпизодов подделки иного официального документа; 9 эпизодов пособничества в служебном подлоге.

В числе противоправных действий Генпрокуратура называет склонение к коррупционному преступлению и последующее завладение чужими деньгами путем обмана, подстрекательство к даче взятки в размере 4 тыс. рублей должностным лицам Боровлянского сельского исполкома. Деньги предназначались якобы для благоприятного решения вопроса о предоставлении земельного участка для захоронения умершего отца потерпевшего на кладбище Заболотье. Однако, сообщает ведомство, обвиняемый завладел этими деньгами и распорядился ими по своему усмотрению.

Окружной суд в Быдгоще принял решение о правовой недопустимости выдачи белоруса, поскольку в Беларуси могут быть нарушены его права и свободы.

«Отказ в выдаче на таком основании не предусмотрен договором между Республикой Беларусь и Республикой Польша о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным, трудовым и уголовным делам от 26 октября 1994 года, — заявляет Генпрокуратура. — Несмотря на это Министерство юстиции Республики Польша согласилось с решением суда».

Белорусское ведомство отмечает, что «выводы компетентных органов Республики Польша носят исключительно гипотетический характер». «Их позиция свидетельствует о нежелании рассматривать экстрадиционные материалы по существу и без предвзятых суждений, говорит об игнорировании международных обязательств», — отмечает Генпрокуратура.

В ведомстве подчеркивают, что это позволяет обвиняемому белорусу уйти от ответственности за совершенные имущественные и коррупционные преступления.

«Полагаем, что обвиняемый может продолжить свою противоправную деятельность, в том числе в отношении граждан Республики Польша», — заявляет Генпрокуратура.