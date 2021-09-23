Доллар растет, а евро падает на открытии торгов в четверг
На Белорусской валютно-фондовой бирже открылись очередные торги.
Три основные иностранные валюты показывают пока следующие результаты:
- доллар — 2,5064 белорусского рубля (+0,0015 пункта);
- российский рубль — 3,4432 белорусского рубля за 100 российских (+0,0048 пункта);
- евро — 2,9382 белорусского рубля (-0,0012 пункта).
Ранее сообщалось, что банки, работающие в Беларуси,
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