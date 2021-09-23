Wizz Air возобновляет полеты из Вильнюса в Париж

Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air с 30 сентября возобновляет полеты из Вильнюса в Париж.

Wizz Air сообщила, что полеты в Париж будут выполняться два раза в неделю. В августе авиакомпания Wizz Air сообщила о намерениях расширить парк самолетов в Вильнюсском аэропорту, а также начать полеты из Вильнюса в Рейкьявик и Ереван.

Включая новые направления, Wizz Air предлагает из Вильнюса 24 маршрута в 16 государств. Компания в мае объявила, что в 2022 году планирует расширить предложение в Вильнюсе до 28 направлений и более 60 полетов в неделю.