Wizz Air возобновляет полеты из Вильнюса в Париж

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Венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air с 30 сентября возобновляет полеты из Вильнюса в Париж.

Wizz Air сообщила, что полеты в Париж будут выполняться два раза в неделю. В августе авиакомпания Wizz Air сообщила о намерениях расширить парк самолетов в Вильнюсском аэропорту, а также начать полеты из Вильнюса в Рейкьявик и Ереван.

Включая новые направления, Wizz Air предлагает из Вильнюса 24 маршрута в 16 государств. Компания в мае объявила, что в 2022 году планирует расширить предложение в Вильнюсе до 28 направлений и более 60 полетов в неделю.

 

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Тэги: Wizz Air авиаперевозки лоукосты Город: Вильнюс

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