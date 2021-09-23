Команда «Доктор Хаусс» из Могилева не вышла напрямую в финал Высшей лиги КВН

Завершили полуфинальные встречи в Высшей лиге КВН. На данный момент известны три финалиста, остальные команды добора, который произойдет после розыгрыша Кубка мэра Москвы.

Фото kvn.ru

Во втором полуфинале выступала команда из Могилева «Доктор Хаусс». Кроме белорусов за путевку в финал боролись сборная Пермского края, «Северяне» (Нягань) и «ЮРА» (Москва).

Могилевчане по итогам трех конкурсов набрали 14,3 балла, что на пол очка меньше, чем у победителя игры пермяков.

Вот некоторые шутки, как пишет официальный сайт КВН, прозвучавшие из уст белорусов:

— Необязательно самим жить хорошо. Главное, чтоб остальные жили хуже.

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Кай Метов пришел в аптеку:

— И три раза в день после еды.

— Что? Прям надо три раза…

***

— В зале одни белорусы.

— Почему?

— А что никто не брал в долг?! Никто не брал долг, чтоб отдать долг?

***

— Война, хлопцы!

— Какая война? Это «Титаник».

— Это «Беларусьфильм»!