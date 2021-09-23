Что происходит в обменниках
Банки, работающие в Беларуси, установили в своих обменниках новые курсы иностранных валют.
По данным
доллар выгоднее всего можно продать по 2,5, а купить по 2,505 белорусского рубля (дороже всего банки предлагают «американца» по 2,535);
евро 2,926 / 2,934 (3,0);
100 российских рублей 3,425 / 3,434 (3,55).
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