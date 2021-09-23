В Конгрессе США одобрен законопроект о санкциях по «списку Навального

Комитет по регламенту Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, рекомендующий Белому дому ввести санкции против 35 человек, которых известный российский оппозиционер Алексей Навальный и его соратники обвиняют в нарушениях прав человека и коррупции.

Как сообщил в своем микроблоге член Хельсинкской комиссии конгрессмен Пол Массаро, среди основных фигурантов списка Навального — бизнесмены Роман Абрамович, Алишер Усманов и Олег Дерипаска, глава «Роснефти» Игорь Сечин, председатель «Газпрома» Алексей Миллер, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, главред RT Маргарита Симоньян, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, директор ФСБ Александр Бортников, директор Росгвардии Виктор Золотов и другие высокопоставленные чиновники, бизнесмены и лица из ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина, пишет dw.com .