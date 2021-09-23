Вудкрофт рассказал, чего не хватило команде в игре «Автомобилистом»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал проигрыш «Автомобилисту» — 3:7.

Фото ХК «Динамо-Минск»

По его словам, в Екатеринбурге команде «не хватило движения, энергии — не были готовы сражаться на таком уровне, как это делал соперник. Не хватало скорости и заряженности на борьбу».

Говоря в целом о прошедшей выездной серии, наставник заметил, что «была хорошая игра с «Салаватом», очень хорошая — с «Трактором», плохая — с «Автомобилистом»».