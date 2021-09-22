МАРТ продлил до 31 декабря госрегулирование цен на 30 групп социально значимых товаров

О продлении до 31 декабря регулирования цен на 30 групп социально значимых товаров сообщило Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

За последние 12 месяцев, по данным Белстата, цены на продовольствие в Беларуси выросли на 9,5%.

24 сентября вступает в силу постановление ведомства № 60 от 20 сентября, которым продлевается госрегулирование на 20 групп таких товаров.

МАРТ отмечает, что предыдущим постановлением — № 59 от 1 сентября — до конца года было продлено госрегулирование цен на 10 групп социально значимых товаров.

В перечень входят свежемороженая рыба, мясо, вареная колбаса, молоко, сыр, растительное и сливочное масло, куриные яйца, мука, хлеб, рис, картофель, яблоки, чеснок, детское питание, соль, чай, кофе и др.

Регулирование цен на социально значимые товары было введено в апреле 2020 года. Соответствующие постановления продлеваются каждые три месяца и должны согласовываться с коллегией Евразийской экономической комиссии.

За последние 12 месяцев, по данным Белстата, цены на продовольствие в стране выросли на 9,5% при общем увеличении потребительских цен на 9,8%.