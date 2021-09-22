Бывшую сотрудницу департамента охраны МВД приговорили к ограничению свободы за комментарий под фотографией милиционера

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Суд Мозырского района (судья Валентина Новикова) 22 сентября вынес приговор по делу за «оскорбление представителя власти» (ст. 369 Уголовного кодекса). Виновной признали бывшую сотрудницу департамента охраны МВД Ольгу Шукалович.

 

Ольга Шукалович. Фото: соцсети.

 

Она оставила комментарий в социальной сети «Одноклассники» под информацией об участковом из Бобруйска. Милиционер посчитал комментарий оскорбительным. На суде он проходил потерпевшим, потребовал 1.000 рублей моральной компенсации. Суд постановил наказать жительницу Мозыря ограничением свободы на полтора года без направления в исправительное учреждение закрытого типа («домашняя химия»). Она должна выплатить заявленную милиционером сумму. Мобильный телефон обвиняемой как «средство совершения преступления» конфискован.

Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован.

 

 
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Тэги: оскорбление представителя власти ограничение свободы Персона: Ольга Шукалович Валентина Новикова Город: Мозырь

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