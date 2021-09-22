Педиатр судилась с кобринской районкой из-за клеветы, но иск не удовлетворили

Педиатр Юлия Рафалович судилась с районной газетой «Кобринский вестник». Но судья Алексей Кмита не удовлетворил ее иск в защиту чести, достоинства и деловой репутации, сообщает «Новы час».

Юлия Рафалович. Фото: соцсети.

Рассмотрение иска Юлии Рафалович началось еще в августе. Она пошла в суд потому, что «Кобринский вестник» опубликовал у себя на сайте и в газете статью под названием «Когда забыта клятва Гиппократа». В ней автор утверждал, что педиатр наотрез отказалась оказывать медицинскую помощь ребенку сотрудника местного РОВД. При этом правоохранительные органы не нашли в действиях врача состава преступления, чтобы возбудить уголовное дело по факту «неоказания медицинский помощи больному».

Публикация вызвала у Рафалович возмущение, ведь на самом деле педиатр отказалась выдать без талона на прием справку о состоянии здоровья ребенка для занятий в танцевальном кружке.

Суд проходил в закрытом режиме, Юлию и ее адвоката предупредили об уголовной ответственности за разглашение деталей процесса.

После открытого выступления Юлии Рафалович против фальсификации итогов президентских выборов и насилия силовиков детский врач пережила суды, штрафы, арест, увольнение с работы и оскорбительную публикацию в газете. Кроме того, преследование медика с активной позицией вылилось в угрозы возбуждения в ее отношении уголовного дела, проблемы мужа на работе, отказы сыну, который учится в Польше, право пересечь границу и вернуться на родину.

Юлия Рафалович 20 лет работала педиатром в Кобрине, но была уволена за прогулы из-за семи суток административного ареста. Жители города собрали в ее защиту более 800 подписей под обращением на имя главного врача, однако педиатра на работе не восстановили.