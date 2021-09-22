В Индии найдено лекарство от коронавируса: в 200-миллионном штате выздоровели 98,7% больных

Северо-индийский штат Уттар-Прадеш официально заявил о том, что 33 района свободны от COVID-19. Причиной власти назвали употребление препарата «Ивермектин», пишет портал topnews.ru .

Фото: topnews.ru.

Как сообщают местные СМИ и отмечает правительство Индии, уровень выздоровления здесь составил 98,7%.

Напомним, что авторы препарата получили Нобелевскую премию. Лекарство было создано еще до пандемии COVID-19 и обладает сильнейшим противовирусным и противопаразитарным эффектом. Оно способно бороться и предотвращать 21 вирус, включая SARS-CoV-2.

Сообщается, что в мае и июне прошлого года его вводили врачам, которые работали в штате с высокой плотностью населения. Затем, в августе, в Уттар-Прадеше вышло официальное уведомление, в котором медикам рекомендовалось пить таблетки «Ивермектина» по 12 мг.

В дальнейшем в ходе 44 экспериментов и 31 официального исследования было доказано, что лекарство является безопасным и эффективным средством от COVID-19.

Один из медиков, которые работали в штате с начала пандемии, доктор Аншул Пэрик отметил, что в штате фиксируется крайне низкий уровень больных на 1 млн человек.

В итоге, власти штата решили давать «Ивермектин» обычным гражданам. Источник портала WND заявил, что препарат подавляет грипп и иные вирусы. Он также безопасен, число побочных эффектов крайне мало.

«Он прописывался миллионы раз», – утверждает источник издания.

Население штата Уттар-Прадеш составляет 199 млн 581.477 человек. При этом 20 сентября число вновь зараженных коронавирусом составило 11 человек, лечение проходят всего 194 больных.