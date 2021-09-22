Президент ESU потребовала прекратить политические преследования студентов, ученых и преподавателей

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Президент Европейского студенческого союза (ESU) Мартина Дарманин обратилась с письмом к министру образования Беларуси Игорю Карпенко и директору Института генетики и цитологии НАН Беларуси Руслану Шейко, из которого уволены почти все члены свободного профсоюза.

 

Мартина Дарманин. Фото: esu-online.org.

 

Как сообщает телеграм-канал Задзіночання беларускіх студэнтаў, ESU, представляющий интересы более 20 миллионов учащихся вузов, требует освобождения всех политических заключенных студентов, восстановления незаконно отчисленных, восстановления на работе уволенных преподавателей и ученых. Кроме этого, организация выражает солидарность со свободными профсоюзами и Задзіночаннем беларускіх студэнтаў.

ЕСС напоминает, что Беларусь обязана соблюдать подписанные ей договоры с Международной организацией труда и стандарты, декларируемые в рамках Болонского процесса. Они включают в себя свободу самоуправления в университетах, право на создание профессиональных союзов и свободу от преследования за мнения — что в Беларуси сейчас не соблюдается.

В заключение Мартина Дарманин требует положить конец политическим преследованиям студентов, ученых и преподавателей, а также вступить с ними в реальный диалог.
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Тэги: Европейский студенческий союз обращение преследования в Беларуси Персона: Мартина Дарманин

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