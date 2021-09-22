Редакция Hrodna.life получила решение прокуратуры об ограничении доступа к сайту

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Редакция ресурса Hrodna.life 22 сентября получила постановление прокуратуры об «ограничении доступа к ресурсу https://hrodno.life (интернет-сайту hrodno.life), владельцем которого является ООО «Гродно Лайф Медиа».

 

Алексей Шота. Фото из социальных сетей.

 

Фотография письма, подписанного исполняющим обязанности прокурора Гродненской области Эдуардом Бураком, опубликована на сайте Hrodna.life.

Редакция также подчеркнула, что ограничен доступ к сообществам сайта.

Причинами блокировки названы «отдельные статьи, сопровождаемые видеоматериалами, негативно характеризующими после окончания избирательной кампании Беларуси и дискредитирующими деятельность государственных правоохранительных органов», а также привлечение редакторов «Гродно Лайф Медиа» Алексея Шоты и Ирины Новик к административной ответственности за распространение экстремистских материалов.

По мнению редактора спецпроектов Hrodna.life Ирины Новик, блокировка сайта была «вопросом времени», а не «вопросом нарушений или их отсутствия». «Сначала разгромили большие порталы. Теперь очередь дошла до локальных медиа. Мы были готовы к такому повороту событий. Уже проанализирован опыт коллег, продуманы дальнейшие действия. Поэтому не прощаемся с нашими читателями. Будем работать дальше и информировать о самых важных событиях в Гродно», — заявила Новик.

26 августа Экономический суд Гродненской области удовлетворил иск прокурора о ликвидации ООО «Гродно Лайф Медиа». По заявлению помощника прокурора, организация «осуществляет деятельность, запрещенную законодательными актами», в связи с чем ее можно ликвидировать. Дело рассматривали без учредителей ООО.

9 июля суд Ленинского района Гродно признал публикации телеграм-канала Hrodna.life экстремистскими материалами. 18 июня тот же суд оштрафовал редакцию на 500 базовых величин (14.500 рублей) за размещение фотографии с логотипом телеграм-канала, признанного экстремистским. Еще ранее за это нарушение Ирина Новик была оштрафована на 25 базовых величин (725 рублей).

19 марта Алексей Шота был оштрафован на 25 базовых, а редакция сайта — на 400 базовых величин (11.600 рублей) за «распространение информации, включенной в список экстремистских материалов». Речь идет о публикации трех материалов со ссылками на телеграм-канал, признанный властями экстремистским. Шота в суде подчеркнул, что на момент публикации телеграм-канал еще не был внесен в республиканский список экстремистских материалов.

 
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Тэги: уничтожение независимых СМИ Персона: Алексей Шота Ирина Новик Город: Гродно