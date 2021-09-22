Редакция Hrodna.life получила решение прокуратуры об ограничении доступа к сайту

Редакция ресурса Hrodna.life 22 сентября получила постановление прокуратуры об «ограничении доступа к ресурсу https://hrodno.life (интернет-сайту hrodno.life), владельцем которого является ООО «Гродно Лайф Медиа».

Алексей Шота. Фото из социальных сетей.

Фотография письма, подписанного исполняющим обязанности прокурора Гродненской области Эдуардом Бураком, опубликована на сайте Hrodna.life .

Редакция также подчеркнула, что ограничен доступ к сообществам сайта.

Причинами блокировки названы «отдельные статьи, сопровождаемые видеоматериалами, негативно характеризующими после окончания избирательной кампании Беларуси и дискредитирующими деятельность государственных правоохранительных органов», а также привлечение редакторов «Гродно Лайф Медиа» Алексея Шоты и Ирины Новик к административной ответственности за распространение экстремистских материалов.

По мнению редактора спецпроектов Hrodna.life Ирины Новик, блокировка сайта была «вопросом времени», а не «вопросом нарушений или их отсутствия». «Сначала разгромили большие порталы. Теперь очередь дошла до локальных медиа. Мы были готовы к такому повороту событий. Уже проанализирован опыт коллег, продуманы дальнейшие действия. Поэтому не прощаемся с нашими читателями. Будем работать дальше и информировать о самых важных событиях в Гродно», — заявила Новик.

26 августа Экономический суд Гродненской области удовлетворил иск прокурора о ликвидации ООО «Гродно Лайф Медиа». По заявлению помощника прокурора, организация «осуществляет деятельность, запрещенную законодательными актами», в связи с чем ее можно ликвидировать. Дело рассматривали без учредителей ООО.

9 июля суд Ленинского района Гродно признал публикации телеграм-канала Hrodna.life экстремистскими материалами. 18 июня тот же суд оштрафовал редакцию на 500 базовых величин (14.500 рублей) за размещение фотографии с логотипом телеграм-канала, признанного экстремистским. Еще ранее за это нарушение Ирина Новик была оштрафована на 25 базовых величин (725 рублей).

19 марта Алексей Шота был оштрафован на 25 базовых, а редакция сайта — на 400 базовых величин (11.600 рублей) за «распространение информации, включенной в список экстремистских материалов». Речь идет о публикации трех материалов со ссылками на телеграм-канал, признанный властями экстремистским. Шота в суде подчеркнул, что на момент публикации телеграм-канал еще не был внесен в республиканский список экстремистских материалов.