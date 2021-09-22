Британка купила в Сети набор для оплодотворения и забеременела через две недели

Жительница английской деревни Нунторп в Великобритании страстно желала стать мамой второй раз. Проблема была только в одном — Стефани Тейлор была не замужем. Потенциального отца ребенка вообще на горизонте не было. Но она справилась — как сообщает «ДокторПитер» со ссылкой на The Mirror, осуществить мечту женщине помог заказанный на eBay специальный набор для оплодотворения.

У 33-летней Стефани Тейлор уже есть один ребенок. Мальчика зовут Фрэнки, ему скоро исполнится 5 лет. Молодая мама обожает своего первенца, но уже давно задумывалась о втором малыше. Женщина изначально хотела обратиться в специальный банк донорской спермы, но в итоге ей пришлось отказаться от этой идеи — ценник был слишком высоким.

В какой-то момент Стефани решила, что ей не суждено завести второго ребенка. Но потом она узнала про мобильное приложение Just A Baby, в котором можно заказать сперму понравившегося кандидата. Работает оно по аналогии с популярным приложением для знакомств Tinder: вам предоставляют анкеты мужчин с описанием. Понравившегося мужчину можно «свайпнуть» (отметить, что он вам понравился). Стефани искала кандидата без заболеваний и, желательно, похожего на нее — чтобы у будущего ребенка были общие черты с первенцем женщины. Подходящего мужчину удалось найти довольно быстро.

Стефани списалась с мужчиной. Они общались три недели, затем даже встретились, чтобы поболтать и выпить чая. После он привез свою сперму домой к Стефани. Она также заказала на eBay специальный набор для оплодотворения — покупка обошлась в 80 долларов. Женщина по роликам на YouTube ознакомилась с инструкцией, а через две недели узнала, что беременна.

Иден и Фрэнки. Фото: facebook.com/stephenie.taylor.56.

У Стефани родилась дочь, которую она назвала Иден. Тейлор называет девочку «онлайн-ребенком».

Родные поддержали молодую маму. По словам Стефани, ее мать и сестра в восторге от малышки. Отцу Иден женщина тоже сообщила о рождении дочки. Мужчина, пожелавший остаться анонимом, заявил, что в будущем, если дочка не будет против, то он с удовольствием будет с ней общаться. А если Стефани захочет третьего ребенка, то он точно не откажет ей в донорстве.