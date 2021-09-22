Литва призвала Беларусь приостановить эксплуатацию БелАЭС и заняться проблемами ее безопасности

Государственная инспекция по безопасности ядерной энергетики Литвы (VATESI) призвала Беларусь приостановить эксплуатацию первого энергоблока и подготовку к пуску второго энергоблока Белорусской АЭС и незамедлительно приступить к решению проблем ее безопасности.

Белорусская АЭС.

Соответствующее письмо VATESI направила в МЧС Беларуси, чье структурное подразделение — департамент по ядерной и радиационной безопасности выступает национальным ядерным регулятором.

«Большинство прежде поставленных вопросов обеспечения ядерной безопасности до сих пор не решены, — заявил глава инспекции Михаил Демченко. — В развитых странах с действующими АЭС основное внимание уделяется обеспечению ядерной безопасности, а не соблюдению сроков строительства. К сожалению, приоритеты Беларуси совсем другие, что свидетельствует о низком уровне культуры безопасности и вызывает серьезные опасения по поводу безопасности станции».

В письме МЧС Беларуси VATESI напомнила, что по-прежнему ожидает от белорусских коллег ответы на ранее поднятые вопросы, связанные с «выбором и оценкой площадки для атомной станции, устойчивостью объектов БелАЭС к сейсмическим событиям и падению крупного коммерческого авиалайнера, выполнением рекомендаций по стресс-тестам, вероятностной оценкой безопасности, оценкой пожарных рисков и другими требования безопасности».

«Поскольку первый энергоблок Белорусской АЭС в настоящее время остановлен, время ремонта может быть использовано для всех других работ по повышению безопасности», — отметил Демченко.

Копии письма VATESI направила в МАГАТЭ, председателю совещания сторон Конвенции о ядерной безопасности, Еврокомиссию, председателю Европейской группы регуляторов ядерной безопасности, Западноевропейскую ассоциацию регуляторов ядерной безопасности. Беларусь представлена в этих организациях в качестве члена или наблюдателя.