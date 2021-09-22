Вышедшего из-под ареста минчанина задержали и «закрыли» повторно

Жителя Минска, отбывшего административный арест за участие в уличном марше, задержали на выходе из центра изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина и снова арестовали, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Здание Фрунзенского РУВД Минска, где «хулиганил» Дмитрий Поляков.

Отмечается, что 41-летний Дмитрий Поляков 22 сентября должен был выйти на свободу после отбытия наказания за участие в дворовом марше. Мужчину задержали 9 сентября в микрорайоне Кунцевщина до начала акции и арестовали на 13 суток за «участие в несанкционированном массовом мероприятии».

«Сегодня около 8.00 Дмитрия освободили из ЦИП на Окрестина, но домой он так и не попал. Родственники начали искать мужчину, а через два часа им сообщили, что он «хулиганил» во Фрунзенском РУВД, поэтому на него составили новый протокол по статье 19.1 КоАП (мелкое хулиганство)», — отмечают правозащитники.

Дело Полякова рассмотрел суд Фрунзенского района Минска (судья Алла Скуратович). Мужчина заявил, что после освобождения «радостный возвращался домой». По его словам, через некоторое время к нему подошли два сотрудника в штатском и предложили проехать с ними. Мужчина считает, что его задержали из-за того, что он пробежал несколько метров, поэтому милиционеры могли решить, что он от чего-то убегает. По дороге милиционеры у него спрашивали, «чего он такой шустрый и буйный».

По информации правозащитников, на суде Поляков сначала утверждал, что «не ругался и не вел себя вызывающе», но после перерыва и показаний свидетеля-милиционера согласился с протоколом. На вопрос, почему его показания расходятся, ответил: «Немножко запутался. Давно не ел. Давно не спал. Немного дезориентирован».

Милиционер на суде заявил, что ему по приказу руководства нужно было встретить Полякова на выходе из ЦИП и отвезти в РУВД для профилактической беседы. «Мужчина сразу согласился, но по дороге в машине он начал вести себя агрессивно, а когда выходил, то выбил папку из рук милиционера», — говорится в сообщении.

Как обращают внимание правозащитники, место правонарушения в протоколе и показаниях свидетеля не совпадает. Судья Скуратович не обратила на это внимания и наказала Полякова новым 13-суточным арестом.