COVID-19: за сутки в Беларуси зарегистрировано рекордное количество пациентов — 1.989

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1.989 пациентов с COVID-19 — это новый официальный рекорд с начала пандемии. Выписано 1.490 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

По официальным данным, зафиксировано 13 смертей, связанных с коронавирусной инфекцией (повторение суточного рекорда).

В предыдущие сутки, 21 сентября, было зарегистрировано 1.917 новых случаев коронавируса, 20 сентября — 1.941, 19-го — 1.982, 18-го — 1.986, 17-го — 1.979, 16-го — 1.967, 15 сентября — 1.923.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 522.275 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 507.413 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умер 4.041 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 30.939 тестов на коронавирус, что в три раза больше, чем днем ранее (9.735). Всего в стране проведено 8.269.853 теста.

По информации Минздрава, из-за четвертой волны COVID-19 изменились правила посещения поликлиник. Профилактические медосмотры приостановлены. Попасть к врачу можно только с признаками острой респираторной инфекции, коронавируса и для получения срочной помощи. При этом обязательные и внеочередные медосмотры работников проводить будут. Больницы вправе самостоятельно принимать решения о приостановлении и возобновлении плановой госпитализации пациентов.