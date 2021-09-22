Два рыбака из Минска утонули в озере в Верхнедвинском районе

Днем 18 сентября двое жителей Минска рыбачили на лодке на озере Лисно в Верхнедвинском районе. Когда вечером они не вернулись на дачу к своему 62-летнему знакомому и не вышли на связь, он начал их искать.

На следующий день утром местные жители обнаружили в воде тело 61-летнего минчанина. Тело второго рыбака — 51-летнего мужчины — извлекли из воды сотрудники ОСВОД через несколько дней.

Назначены судебно-медицинские экспертизы. Верхнедвинским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.