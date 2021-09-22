Лишенный лицензии в Беларуси Антон Гашинский получил статус адвоката в РФ

/ Общество
Просмотров: 30

Юрист принес присягу в Адвокатской палате Московской области 22 сентября, а ранее успешно сдал в России необходимый квалификационный экзамен, сообщает DW.

 

Антон Гашинский. Фото euroradio.fm.

 

Антона Гашинского лишили адвокатской лицензии в Беларуси за то, что он якобы нарушал правила адвокатской деятельности. Возможной причиной лишения лицензии Гашинский назвал то, что его привлекали к ответственности за попытку передать письмо Виталия Шклярова, которого он также защищал, его больной матери.

До лишения лицензии Гашинский был адвокатом журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова, задержанных в Беларуси граждан России Егора Дудникова и Софии Сапеги, директора «Пресс-клуба» Сергея Ольшевского и программного директора Академии «Пресс-клуба» Сергея Якупова, юриста TUT.by Екатерины Ткаченко, преподавателя Ольги Филатченковой, политтехнолога, гражданина США Виталия Шклярова и других известных лиц.

Отмечается, что теперь он снова сможет защищать Софью Сапегу и Егора Дудникова, но уже из России.

 

 
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 1 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: адвокатская деятельность статус адвоката в РФ Персона: Антон Гашинский Егор Дудников София Сапега Сергей Ольшевский Сергей Якупов Екатерина Ткаченко Ольга Филатченкова Виталий Шкляров Город: Новая Москва

Другие материалы на эту тему:

Адвокатуру в Беларуси загоняют под плинтус

Адвокатуру в Беларуси загоняют под плинтус

Адвокатов хотят заставить молчать даже в фейсбуке

Адвокатов хотят заставить молчать даже в фейсбуке

Адвокатов «попросили» держать свои политические предпочтения при себе

Адвокатов «попросили» держать свои политические предпочтения при себе

Дело Анны Бахтиной. «Создан опасный для адвокатского сообщества прецедент»

Дело Анны Бахтиной. «Создан опасный для адвокатского сообщества прецедент»