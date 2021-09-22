Лишенный лицензии в Беларуси Антон Гашинский получил статус адвоката в РФ

Юрист принес присягу в Адвокатской палате Московской области 22 сентября, а ранее успешно сдал в России необходимый квалификационный экзамен, сообщает DW .

Антон Гашинский. Фото euroradio.fm.

Антона Гашинского лишили адвокатской лицензии в Беларуси за то, что он якобы нарушал правила адвокатской деятельности. Возможной причиной лишения лицензии Гашинский назвал то, что его привлекали к ответственности за попытку передать письмо Виталия Шклярова, которого он также защищал, его больной матери.

До лишения лицензии Гашинский был адвокатом журналиста и медиаменеджера Андрея Александрова, задержанных в Беларуси граждан России Егора Дудникова и Софии Сапеги, директора «Пресс-клуба» Сергея Ольшевского и программного директора Академии «Пресс-клуба» Сергея Якупова, юриста TUT.by Екатерины Ткаченко, преподавателя Ольги Филатченковой, политтехнолога, гражданина США Виталия Шклярова и других известных лиц.

Отмечается, что теперь он снова сможет защищать Софью Сапегу и Егора Дудникова, но уже из России.