В Будславском костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии накрыто уже около 45% крыши
В Национальном санктуарии Матери Божьей Будславской — костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе (Мядельский район) накрыта уже почти половина площади кровли.
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В тот же день Конференция католических епископов Беларуси обратилась к людям за помощью в сборе средств на восстановление костела, были открыты специальные счета. К согражданам обратился почетный митрополит Минско-Могилевский архиепископ на пенсии Тадеуш Кондрусевич. Он назвал пожар «трагедией как для костела в Беларуси, так и для страны» и напомнил, что национальный санктуарий в Будславе является историко-культурной ценностью, а будславский фест внесен ЮНЕСКО в репрезентационный список нематериального культурного наследия человечества.
Белорусы откликнулись на беду, собрав на восстановление святыни более миллиона рублей.