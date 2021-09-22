В Будславском костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии накрыто уже около 45% крыши

В Национальном санктуарии Матери Божьей Будславской — костеле Вознесения Пресвятой Девы Марии в Будславе (Мядельский район) накрыта уже почти половина площади кровли.

Об этом сообщил телеграм-канал «Адновім Будслаў разам!», созданный после пожара в храме 11 мая этого года. Огонь нанес тогда большой урон зданию — обрушилась крыша храма, сгорела часть внутреннего убранства. К счастью, удалось спасти икону Матери Божьей Будславской, Святые Дары и другое имущество.

В тот же день Конференция католических епископов Беларуси обратилась к людям за помощью в сборе средств на восстановление костела, были открыты специальные счета. К согражданам обратился почетный митрополит Минско-Могилевский архиепископ на пенсии Тадеуш Кондрусевич. Он назвал пожар «трагедией как для костела в Беларуси, так и для страны» и напомнил, что национальный санктуарий в Будславе является историко-культурной ценностью, а будславский фест внесен ЮНЕСКО в репрезентационный список нематериального культурного наследия человечества.

Белорусы откликнулись на беду, собрав на восстановление святыни более миллиона рублей.