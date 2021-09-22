Трем минчанам дали домашнюю «химию» за участие в уличных маршах

/ Общество
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В суде Заводского района Минска 22 сентября вынесен приговор по уголовному делу по обвинению трех жителей столицы в участии в действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 Уголовного кодекса).

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, судья Олег Коляда приговорил 20-летних Вадима Шашуру, Ростислава Шавеля и Никиту Ермакова к ограничению свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Вадим Шашура и Никита Ермаков осуждены на два с половиной года, Ростислав Шавель — на три.

Шашуру и Шавеля освободили из-под стражи в зале суда. Ермаков во время суда был под подпиской о невыезде.

Обвиняемые признали вину в участии в несанкционированных массовых мероприятиях, которые проходили в Минске: Шашура и Ермаков — 25 октября 2020 года, Шавель — 25 октября и 1 ноября 2020 года.

Шашура сказал, что подвергся влиянию телеграм-каналов, никаких целей не преследовал, просто вышел, прочитав призывы в одном из телеграм-каналов.

 

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Тэги: политзаключенные Персона: Вадим Шашура Никита Ермаков Олег Коляда Ростислав Шавель Город: Минск

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