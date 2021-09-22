Политзаключенного Яицкого осудили на два года домашней «химии» и освободили в зале суда

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Политзаключенного Павла Яицкого осудили на два года ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа и освободили в зале суда.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, суд Московского района Минска 22 сентября признал 24-летнего жителя столицы Павла Яицкого виновным в организации либо активном участии в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок (ст. 342 Уголовного кодекса). Дело рассматривала судья Татьяна Пирожникова.

Также сообщается, что иск «Минсктранса» к Яицкому за воспрепятствование работе общественного транспорта на 70 тыс. рублей будет рассматриваться в гражданском порядке. Яицкий этот иск не признал в полном объеме.

В суде выяснилось, что во время задержания, 17 июня, Яицкого избили, хотя он не оказывал сопротивления. Также его избили в отделении ГУБОПиК, где заставляли подписать какие-то бумаги, сообщает spring96.org. В СИЗО у него были зафиксированы гематомы на теле. Правозащитники признали Яицкого политзаключенным.

Обвиняемого опознали и задержали по фотографиям в социальных сетях. В деле несколько эпизодов.

Яицкий в суде объяснил, что вечером 9 августа 2020 года после выборов, прочитав один из телеграм-каналов, поехал в центр города, где увидел много людей и решил понаблюдать за происходящим. Там он сфотографировался в сцепке для фото в СМИ и пошел пешком домой.

Следующий эпизод касался вечера 10 августа прошлого года. На видеозаписи оперативной съемки Яицкий опознал себя после задержания в милиции. На записи видно, что недалеко от станции метро «Пушкинская» он помог вынести скамейку на проезжую часть. Пояснил, что просто отозвался на просьбу незнакомых людей.

Защита просила суд записать явку с повинной, признание вины и просила для Яицкого наказание в виде ограничения свободы без направления в исправительное учреждение на полтора года.

 

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Тэги: политзаключенные Персона: Павел Яицкий

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