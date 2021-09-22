В Минске можно в посольстве Литвы попросить убежище

/ Беларусь-ЕС
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С сегодняшнего дня Литва создала возможность просить убежища в посольстве страны в Беларуси.

Это предусмотрено в указе, подписанном во вторник замещающим главу МИД министром обороны Арвидасом Анушаускасом.

До сих пор литовские пограничники призывали пытающихся пересечь нелегально границу с Беларусью просить убежища на контрольных пограничных постах, пишет delfi.lt.

«Прошения иностранных граждан о предоставлении убежища могут подаваться в посольстве Литовской Республики в Республике Беларусь», — говорится во вступившем в силу в среду документе.

Возможность просить убежища в дипломатических представительствах Литвы предусмотрена в принятых 10 августа поправках к закону о правовом статусе иностранцев, однако в действительности это не применялось, пока МИД не принял законодательный акт по реализации этого положения.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

 

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Тэги: нелегальные мигранты Беларусь-Литва

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