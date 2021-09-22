За сутки в страны ЕС не впустили более 200 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси

За прошедшие сутки в страны Европейского союза не впустили 203 мигрантов, намеревавшихся незаконно перейти границу с территории Беларуси.

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Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 21 сентября было зафиксировано 188 попыток нелегального пересечения границы с белорусской стороны. Задержали 19 человек — граждан Гвинеи (5), Ирака (4), Камеруна, Нигерии, Сирии и Кубы (по 2), Конго и Шри-Ланки (по 1). Остальные попытки были предотвращены.

Кроме того, за пособничество в незаконном пересечении границы пограничники задержали четверых человек — двух граждан Таджикистана, а также граждан Украины и Польши.

Сообщается, что в сентябре из Польши впервые депортируют обвиненных в пособничестве иностранцев — в Таджикистан и Ирак.

Телерадиокомпания LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщает, что за вчерашний день в страну не впустили 19 мигрантов со стороны Беларуси. Нелегалов фиксировали на участках границы, относящихся к Игналинскому, Швенченскому и Варенскому районам.

Государственная пограничная охрана Латвии сообщает, что 21 сентября пресечены попытки перехода латвийско-белорусской границы 15 иностранцами. В страну никого не впустили, задержанных нет.

Отмечается, что с 10 августа, когда в граничащих с Беларусью районах было введено чрезвычайное положение, в Латвию не впустили 1.299 нелегальных мигранта. За это же время 38 человек были пропущены по гуманитарным причинам. Всего с начала года в стране задержали 390 иностранцев, незаконно пересекших границу.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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