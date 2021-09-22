Президент Дуда: около 150 тысяч белорусов получили убежище и работу в Польше

Около 150 тысяч белорусов получили убежище и работу в Польше, сообщил президент этой страны Анджей Дуда, выступая 21 сентября на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Фото с сайта президента Польши

По его словам, доминирующая сейчас в мире проблема СOVID-19 не должна отвлечь внимание мирового сообщества от событий в соседствующей с Польшей Беларуси, где, как отметил Дуда, в августе 2020 года «сотни тысяч людей выходили на мирные акции протеста, требуя только одного: уважения результатов выборов».

«Вместо этого они столкнулись с дубинками, слезоточивым газом и часто с пулями режима, защищающегося от собственного народа», — заявил польский президент.

Он также отметил, что сейчас в Беларуси в тюрьмах по политическим мотивам «находится более 650 человек» — «патриоты, которые просто хотели иметь возможность честно выбрать своего лидера». Дуда напомнил, что недавно суд приговорил двоих из них — Марию Колесникову и Максима Знака — к 11 и 10 годам лишения свободы. «Вместе с ними лидеры польского меньшинства в Беларуси Анжелика Борис и Анджей Почобут находятся в тюрьмах и арестованы за свою демократическую деятельность», — отметил он.

«Это лишь несколько имен среди сотен преследуемых. Мы требуем их освобождения и большей солидарности международного сообщества с народом Беларуси, который просто хочет честного государства, честной демократии», — заявил президент Польши.

«Я говорю все это как лидер страны, где около 150 тысяч белорусов получили убежище и работу, в том числе тысячи протестующих. Недавно я сказал нашим белорусским братьям, что они приветствуются и что Польша будет их домом до тех пор, пока они будут считать это целесообразным и необходимым. Я твердо придерживаюсь этих слов», — заявил польский лидер.