Колесникова и Знак обжаловали приговоры

Члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак подали жалобы на приговор суда.

Как сообщает правозащитный центр «Весна» (лишен регистрации), «Мария Колесникова и Максим Знак обжаловали приговоры. В скором времени состоятся новые судебные слушания с их участием. Политзаключенные будут ожидать их в СИЗО в Минске».

Отмечается, что приговор Колесниковой и Знаку должен был вступить в силу с 21 сентября, если бы не был обжалован.

6 сентября Минский областной суд признал Колесникову виновной по трем статьям УК Беларуси - в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования и публичных призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности, и приговорил к 11 годам тюрьмы. Одновременно суд приговорил Знака к 10 годам заключения, признав его виновным в создании экстремистского формирования и заговоре с целью захвата власти.