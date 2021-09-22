Колесникова и Знак обжаловали приговоры

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Члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции Мария Колесникова и Максим Знак подали жалобы на приговор суда.

Как сообщает правозащитный центр «Весна» (лишен регистрации), «Мария Колесникова и Максим Знак обжаловали приговоры. В скором времени состоятся новые судебные слушания с их участием. Политзаключенные будут ожидать их в СИЗО в Минске».

Отмечается, что приговор Колесниковой и Знаку должен был вступить в силу с 21 сентября, если бы не был обжалован.

6 сентября Минский областной суд признал Колесникову виновной по трем статьям УК Беларуси - в заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования и публичных призывах к действиям, угрожающим национальной безопасности, и приговорил к 11 годам тюрьмы. Одновременно суд приговорил Знака к 10 годам заключения, признав его виновным в создании экстремистского формирования и заговоре с целью захвата власти.

 

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Тэги: политзаключенные Персона: Мария Колесникова Максим Знак

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