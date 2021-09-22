Немецкий бард передаст Марии Колесниковой присужденную ему Премию имени Овидия

Известный немецкий бард и бывший восточногерманский диссидент Вольф Бирман намерен передать белорусской оппозиционерке Марии Колесниковой присужденную ему Премию имени Овидия.

«С тех пор как народ Беларуси наконец-то вышел на улицы против диктатора Александра Лукашенко, (…) Мария Колесникова стала иконой гражданского и мирного сопротивления», — написал 84-летний Бирман в своем заявлении.

По его словам, пишет dw.com , 5 октября во Франкфурте-на-Майне он примет награду, чтобы в «кратчайшие сроки» передать ее Колесниковой.

«Сколь высоко бы мы ни почитали музыканта и борца за свободу, это вряд ли сможет освободить Марию. Если я посвящу ей мою песню «Ermutigung» («Ободрение») и спою ее, то это будет пищей для души ей и ее единомышленникам за решеткой», — написал он далее.

Вольф Бирман был правозащитником и критиком режима в ГДР. В ноябре 1976 года власти в Восточном Берлине лишили его гражданства.

Премия имени Овидия присуждается ПЕН-центром немецкоязычных авторов за рубежом раз в два года. Решение о награждении Бирмана было объявлено еще в 2020 году, но из-за пандемии вручение премии было отложено.