Немецкий бард передаст Марии Колесниковой присужденную ему Премию имени Овидия

/ Новости Германии
Просмотров: 55

Известный немецкий бард и бывший восточногерманский диссидент Вольф Бирман намерен передать белорусской оппозиционерке Марии Колесниковой присужденную ему Премию имени Овидия.

«С тех пор как народ Беларуси наконец-то вышел на улицы против диктатора Александра Лукашенко, (…) Мария Колесникова стала иконой гражданского и мирного сопротивления», — написал 84-летний Бирман в своем заявлении.

По его словам, пишет dw.com, 5 октября во Франкфурте-на-Майне он примет награду, чтобы в «кратчайшие сроки» передать ее Колесниковой.

«Сколь высоко бы мы ни почитали музыканта и борца за свободу, это вряд ли сможет освободить Марию. Если я посвящу ей мою песню «Ermutigung» («Ободрение») и спою ее, то это будет пищей для души ей и ее единомышленникам за решеткой», — написал он далее.

Вольф Бирман был правозащитником и критиком режима в ГДР. В ноябре 1976 года власти в Восточном Берлине лишили его гражданства.

Премия имени Овидия присуждается ПЕН-центром немецкоязычных авторов за рубежом раз в два года. Решение о награждении Бирмана было объявлено еще в 2020 году, но из-за пандемии вручение премии было отложено.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Средняя: 5 ( голосов: 2 )
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Германия Премия имени Овидия Персона: Вольф Бирман Мария Колесникова

Другие материалы на эту тему:

Дело о транзакции в 1 млн евро: в Минфине и Минюсте Германии прошли обыски

Дело о транзакции в 1 млн евро: в Минфине и Минюсте Германии прошли обыски

Наводнение нанесло транспортной сфере Германии ущерб на 2 млрд евро

Наводнение нанесло транспортной сфере Германии ущерб на 2 млрд евро

Минимум 19 человек погибло после прохождения циклона «Бернд»

Минимум 19 человек погибло после прохождения циклона «Бернд»

Лашет: ЕС не потерпит атак на международное право со стороны диктатора

Лашет: ЕС не потерпит атак на международное право со стороны диктатора