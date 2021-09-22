В США обсудили ситуацию в Беларуси и дальнейшие шаги по давлению на режим Лукашенко

В Комиссии по вопросам безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссии США) 21 сентября прошли слушания на тему «В поисках справедливости и свободы в Беларуси». Видеотрансляция мероприятия велась на YouTube-канале Хельсинкской комиссии.

Приглашенными экспертами на заседании выступили медиаэксперт сети iSANS Сергей Харитонов, представитель Координационного совета и сестра политзаключенной Марии Колесниковой Татьяна Хомич, старший научный сотрудник Международного университета Флориды Дэвид Крамер и представитель офиса Светланы Тихановской юрист Сергей Зикрацкий.

Харитонов отметил, что информация, представленная в его выступлении, основывается на мониторинге деятельности белорусских государственных СМИ, которые находятся под полным контролем Александра Лукашенко.

По словам Харитонова, в 2020 году информационный суверенитет Беларуси был отдан России в обмен на поддержку со стороны российского президента Владимира Путина личных амбиций Лукашенко.

«Независимая журналистика в Беларуси де-факто криминализирована, за некоторыми исключениями для международных СМИ, — отметил Харитонов. — Профессия журналиста стирается с национального медиаландшафта, в то время как кремлевской пропаганде и пропаганде под контролем Лукашенко дан зеленый свет. Это серьезно угрожает суверенитету и территориальной целостности Беларуси, а также миру и безопасности в Центральной и Восточной Европе».

Харитонов также отметил, что белорусские госСМИ сейчас пропагандируют идеи «русского мира», которые продвигали российские власти после аннексии Крыма и вторжения на Донбасс. «В настоящее время Россия использует свою мягкую силу для продвижения собственных интересов внутри Беларуси через белорусские государственные СМИ», — сказал он.

Харитонов подчеркнул, что белорусские госСМИ систематически используют язык вражды и подстрекают к насилию против тех, кто не поддерживает режим Лукашенко и участвовал в протестах. «Эта деятельность чрезвычайно опасна, поскольку она очень близка к тому типу пропаганды, который использовало знаменитое «Радио тысячи холмов» в Руанде для подстрекательства к геноциду», — отметил выступающий.

Татьяна Хомич сделала акцент на ситуации с политзаключенными в Беларуси. По ее словам, на 18 сентября таковыми в стране признаны 675 человек, однако ранее Следственный комитет сообщал, что заведено 4.690 уголовных дел, связанных с протестами.

Хомич отметила, что ее сестра Мария Колесникова, которую задержали больше года назад, 7 сентября была приговорена к 11 годам лишения свободы в колонии общего режима, а юрист Максим Знак — к 10 годам лишения свободы в колонии усиленного режима.

«Это одни из самых продолжительных сроков, присужденных политическим заключенным. Мария, Максим и их адвокаты сейчас обжалуют решение в Верховном суде, — сказала Хомич. — Представьте, что существует по меньшей мере 675 подобных историй. Некоторые политические заключенные заболевают COVID, затем их помещают в карантин со здоровыми сокамерниками на 10 дней. Они не получают никакой помощи. Некоторые страдают хроническими заболеваниями. Часто они впадают в отчаяние и объявляют голодовки, как Игорь Лосик, Максим Знак и Инесса Студзинская. Некоторые пытаются покончить с собой, как Степан Латыпов. В колонии есть случай смерти: Витольд Ашурок умер при невыясненных обстоятельствах».

Хомич также отметила, что в настоящее время 28 журналистов и семь правозащитников находятся в заключении и также признаны политзаключенными.

«Перспективы разрешения кризиса сейчас весьма туманны, поскольку в последнее время он стремительно превращается в неизбежный тупик, — сказала Хомич. — Дальнейшее политическое противостояние, вероятно, приведет к дальнейшей нестабильности в регионе. Кризис, скорее всего, приведет к полному уничтожению гражданских прав белорусов и перспективы любых политических преобразований в Беларуси исчезнут».

По мнению Хомич, в этой ситуации время играет на руку Лукашенко. «Во-первых, по мере того, как режим Лукашенко приспосабливается к санкционному давлению, оно станет новой нормой, и переговорные позиции Запада неизбежно ослабнут. Во-вторых, со временем события в других странах притягивают внимание мирового сообщества, а интерес к Беларуси падает», — заявила она.

Хомич подчеркнула необходимость «сохранять постоянное внимание к ситуации в Беларуси, чтобы Беларусь не пропадала из повестки, а ситуация в Беларуси не становилась в тупик».

«Такое постоянное внимание позволит периодически проверять готовность белорусских властей к переговорам и изменениям, — сказала Хомич. — Использование удобного момента для разрешения нынешнего кризиса посредством серии конструктивных переговоров с участием представителей ЕС и США представляется наиболее предпочтительным для всех сторон. Цель диалога — освободить всех политических заключенных и прекратить репрессии».

Дэвид Крамер отметил, что режим Лукашенко использует мигрантов как оружие против соседних Латвии, Литвы и Польши. По его словам, ситуация в Беларуси — тест для стран Запада и всего демократического мира. Крамер подчеркнул, что США должны продолжать поддерживать демократические силы в Беларуси.

Крамер напомнил, что в ответ на репрессии США уже ввели ряд санкций в отношении белорусского режима и призвал ввести новые санкции в отношении так называемых «кошельков режима» — бизнесменов, которые поддерживают Лукашенко финансов, в том числе в России и странах Персидского залива.

«При власти Лукашенко у Беларуси нет никаких шансов на лучшее будущее, — сказал Крамер. — После его ухода у Беларуси впервые появится шанс на демократическое будущее. Новые свободные выборы возможны только после ухода Лукашенко».

Крамер также призвал США добиваться освобождения политзаключенных и привлечения к ответственности всех причастных к репрессиям в Беларуси.

Сергей Зикрацкий говорил о политически мотивированном уголовном преследовании, которому в Беларуси подверглись тысячи людей, выступивших против режима Лукашенко.

Он отметил, что в первые три дня после президентских выборов в августе 2020 года было задержано более семи тысяч человек, многие из которых подверглись пыткам.

По словам Зикрацкого, было подано более пяти тысяч жалоб на применение силы со стороны силовых органов, но по итогам рассмотрения жалоб не было заведено ни одного уголовного дела в отношении силовиков.

Зикрацкий также отметил, что были приняты поправки в закон об адвокатской деятельности, которые полностью уничтожили независимость адвокатуры, а многие адвокаты, защищавшие людей по политически мотивированным уголовным делам, были лишены лицензий.

Юрист назвал три главных шага, которые международное сообщество может сделать для Беларуси. «Во-первых, так как Лукашенко не выиграл последние выборы, он не может быть признан президентом Беларуси. Лукашенко и представители белорусских государственных органов не могут быть приглашены официально ни на какие международные мероприятия», — сказал Зикрацкий.

Во-вторых, отметил он, необходимо использовать международные юридические механизмы для защиты прав человека, в том числе для того, чтобы привлечь виновных в пытках к ответственности.

Третьим шагом должны стать уголовные дела против таких людей по принципу международной юрисдикции, сказал юрист.

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