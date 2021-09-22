ICANN продлила аккредитацию hoster.by как регистратора международных доменов в Беларуси

Компания hoster.by получила полномочия на регистрацию имен в международных доменных зонах еще на пять лет. Она остается единственным в Беларуси аккредитованным ICANN регистратором и работает с 700 доменными зонами без посредников.

Сегодня белорусам доступны домены в более чем 700 международных доменных зонах, отмечается в сообщении компании.

Генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев рассказал, что белорусам дает наличие аккредитованного регистратора в стране: «Спрос на международные домены в Беларуси за последний год вырос на 40%. Аккредитация ICANN позволяет заключать прямые договоры с реестрами: например, с популярными .com, .org, .net и новыми, среди которых есть довольно необычные .best, .art, .monster и сотни других».

«Текущий статус позволяет нам обеспечивать клиентам быструю, безопасную регистрацию и администрирование домена. Кроме того, регистрация совершается без посредников в виде других организаций, а значит по честной цене и с отсутствием риска «фейковых» сделок, — пояснил Повалишев. — Сегодня через hoster.by можно зарегистрировать имена в более чем 700 зонах. И если чего-то нет на сайте, то мы имеем возможность организовать регистрацию домена по запросу. Так, благодаря заявкам наших клиентов только за последние два года мы открыли регистрацию в 62 новых зонах. Вот только некоторые из них: .auto, .baby, .beauty, .best, .blog, .cars, .design, .love, .online, .press, .store, .tech, .tickets, .website, .wiki, .xyz.»

Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, сокращенно ICANN) — международная некоммерческая организация, созданная 18 сентября 1998 года при участии правительства США для регулирования вопросов, связанных с доменными именами, IP-адресами и прочими аспектами функционирования интернета. С 1 октября 2016 года — независимая международная организация.