Медик: на корпусе смартфона может находиться в 18 раз больше бактерий, чем на ободке унитаза

По словам российского врача-инфекциониста Натальи Очинской, гаджеты, которые не очищаются, могут содержать на своей поверхности опасные для человека микроорганизмы.

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Если владелец смартфона не заботится специально о его чистоте, он может превратиться в убежище для огромного количества потенциально опасных микробов. Как заявила Очинская в интервью агентству «Прайм», «в некоторых случаях на корпусе гаджета может находиться в 18 раз больше бактерий, чем на ободке унитаза».

Врач рассказала о том, что британские исследователи, представляющие Университет Суррея, анализировали мазки с поверхности телефонов обычных людей. Когда проверили содержимое сделанных проб, оказалось, что на смартфонах обитают патогенные бактерии, которые могут вызывать такие серьезные заболевания, как кожные и кишечные инфекции, пневмония, менингит.

Инфекционист рекомендует владельцам смартфонов раз в день протирать поверхности устройств очищающими салфетками, а тем, кто особенно активно пользуется телефоном, – регулярно на протяжении дня мыть руки. Также, подчеркнула врач, ни в коем случае нельзя касаться лица руками, в которых до этого находился смартфон.