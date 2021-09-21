Медик: на корпусе смартфона может находиться в 18 раз больше бактерий, чем на ободке унитаза
По словам российского врача-инфекциониста Натальи Очинской, гаджеты, которые не очищаются, могут содержать на своей поверхности опасные для человека микроорганизмы.
Если владелец смартфона не заботится специально о его чистоте, он может превратиться в убежище для огромного количества потенциально опасных микробов. Как
Врач рассказала о том, что британские исследователи, представляющие Университет Суррея, анализировали мазки с поверхности телефонов обычных людей. Когда проверили содержимое сделанных проб, оказалось, что на смартфонах обитают патогенные бактерии, которые могут вызывать такие серьезные заболевания, как кожные и кишечные инфекции, пневмония, менингит.
Инфекционист рекомендует владельцам смартфонов раз в день протирать поверхности устройств очищающими салфетками, а тем, кто особенно активно пользуется телефоном, – регулярно на протяжении дня мыть руки. Также, подчеркнула врач, ни в коем случае нельзя касаться лица руками, в которых до этого находился смартфон.