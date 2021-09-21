Форвард «Баварии» Роберт Левандовски получил «Золотую бутсу» лучшего бомбардира Европы

Форвард мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски получил «Золотую бутсу» как лучший бомбардир Европы, сообщает УНИАН со ссылкой на официальный Instagram «Баварии».

Роберт Левандовски. Фото: twitter.com/hashtag/bflfcb.

«Я очень рад, это большая честь. Хочу поблагодарить мою семью, партнеров по команде, тренерский штаб и всю «Баварию». Без их поддержки я бы не мог завоевывать такие награды. В спорте, как и в жизни, очень важно ценить друг друга, поддерживать друг друга, всегда быть честным друг с другом и стараться быть образцом для подражания для других. Вот почему я посвящаю эту награду всем людям, которые рядом со мной каждый день. Я очень доволен тем, чего мы достигли вместе как одна команда», — сказал лидер «Баварии».

Левандовски стал первым поляком, которому удалось получить «Золотую бутсу». Также Роберт стал первым за 49 лет представителем Бундеслиги, которому удалось выиграть эту награду. До него это дважды делал Герд Мюллер в 1970 и 1972 годах.

Роберт Левандовски: главные достижения