Фотофакт. В Минске пьяный водитель легковушки врезался в пассажирский автобус
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На улице Каховской в Минске 21 сентября, около 16:00 произошло ДТП с участием двух транспортных средств.
По предварительной
В результате ДТП никто не пострадал, но транспортные средства получили механические повреждения.
В ходе разбирательства установлено, что водитель «Рено» в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования — 2,13 промилле алкоголя в его организме.