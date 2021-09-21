Фотофакт. В Минске пьяный водитель легковушки врезался в пассажирский автобус

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На улице Каховской в Минске 21 сентября, около 16:00 произошло ДТП с участием двух транспортных средств.

 

 

 

По предварительной информации старшего инспектора отдела ГАИ Центрального РУВД столицы Анастасии Цыбиной, 41-летний водитель автомобиля «Рено», двигаясь по улице Каховской со в направлении улицы Гая, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным автобусом «МАЗ».

В результате ДТП никто не пострадал, но транспортные средства получили механические повреждения.

В ходе разбирательства установлено, что водитель «Рено» в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования — 2,13 промилле алкоголя в его организме.

 

 
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Тэги: ДТП нетрезвый водитель Персона: Анастасия Цыбина Город: Минск

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