Фотофакт. В Минске пьяный водитель легковушки врезался в пассажирский автобус

На улице Каховской в Минске 21 сентября, около 16:00 произошло ДТП с участием двух транспортных средств.

По предварительной информации старшего инспектора отдела ГАИ Центрального РУВД столицы Анастасии Цыбиной, 41-летний водитель автомобиля «Рено», двигаясь по улице Каховской со в направлении улицы Гая, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с маршрутным автобусом «МАЗ».

В результате ДТП никто не пострадал, но транспортные средства получили механические повреждения.

В ходе разбирательства установлено, что водитель «Рено» в момент аварии находился в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования — 2,13 промилле алкоголя в его организме.