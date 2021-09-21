Бюджет Беларуси 2022 года планируется с дефицитом 2,9—3 млрд рублей, или 1,6% к ВВП, сообщил глава Минфина Юрий Селиверстов 21 сентября в Совете министров. Здесь обсуждались проекты прогноза социально-экономического развития Беларуси, основных направлений денежно-кредитной политики и республиканского бюджета на 2022 год.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Фото: government.by.

«Наш ориентир при формировании бюджета — инерционный сценарий, который просчитывает Минэкономики, где все показатели более сдержанные. К сожалению, от дефицита в текущей ситуации быстро нам не уйти. Но мы думаем, что дефицит бюджета в следующем году будет не более 1,6% к ВВП (меньше, чем утверждено на этот год). Это примерно 2,9—3 млрд рублей. Чтобы учесть все возможные риски, в том числе санкционного характера, будем предлагать формировать резервные фонды чуть больше, чем обычно», — приводит слова Селиверстова пресс-служба правительства.

Доходы консолидированного бюджета запланированы в размере порядка 47 млрд рублей. Что касается социальных выплат, традиционно самая большая статья — расходы на оплату труда, отметил министр. «Фонд оплаты труда бюджетников вырастет где-то на 12—13%. Это позволит не только сохранить зарплату, но и увеличить ее в реальном выражении», — добавил он.

На финансирование системы здравоохранения будет направлена сумма более 4,5% ВВП. Запланировано выделение средств на вакцинацию, а также выплату надбавок медикам в связи с COVID-19.

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Совмина отметил, что бюджет на следующий год сформирован с учетом санкционных рисков и исходя из инерционного сценария развития экономики.

«То есть в проекте бюджета рост ВВП осторожно оценивается на уровне 1%, а целевой прогноз — 2,9%. Поэтому все дополнительные доходы, которые сгенерирует экономика, будут аккумулироваться в специальных резервных фондах. По сути, это дополнительный источник финансирования расходных обязательств бюджета, в том числе роста заработной платы, а также дополнительных расходов, которые могут возникать в течение года», — пояснил премьер-министр.

Он также назвал основные прогнозные цифры на 2022 год. «Темп роста ВВП составит 102,9%, реальные располагаемые денежные доходы населения планируются на уровне 102%, инвестиции в основной капитал должны вырасти на 3,3%, экспорт товаров и услуг должен увеличиться на 6,3%. Все важнейшие параметры балансируются. Главными факторами роста белорусской экономики в 2022 году должны стать опережающий рост внешнего спроса, который должен дать вклад в прирост ВВП в размере 1,8 процентного пункта, и сбалансированное наращивание внутреннего потребления без излишнего давления на финансовый и валютный рынок. Минэкономики рассчитало, что прогнозы развития внешних рынков дают нам возможность в следующем году нарастить валютную выручку на 2,7 млрд долларов США. При этом основной прирост должен быть обеспечен за счет наращивания физических объемов экспорта», — отметил Головченко.