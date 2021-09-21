Адвокаты обвиняемых по делу Павла Шеремета настояли на осмотре авто журналиста
Адвокаты обвиняемых в убийстве Павла Шеремета требуют осмотра автомобиля, в котором погиб журналист. Они сомневаются в выводах экспертизы о взрывчатке.
Как
Суд выслушал аргументы сторон и перенес слушания на следующую неделю.
«Мы наконец-то увидели эти авто, потому что до этого момента нам их никто не показывал. Каким-то чудом эксперты смогли установить то, как подорвали автомобиль, какая масса в тротиловом эквиваленте за счет подрыва авто ВАЗ 2105. Если исходить из того, что это разные авто, у них разные конструкторские особенности и разного возраста, поэтому как можно было провести следственный эксперимент непонятно», — отметил адвокат Тарас Беспалов.
Рассмотрение материалов дела в суде завершено. В дальнейшем будет проводиться опрос свидетелей и дебаты.
Адвокаты обвиняемых по делу Шеремета настояли на осмотре автомобиля.
Дело об убийстве Шеремета — справка УНИАН
Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.
12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
Сейчас Антоненко и Кузьменко находятся под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, а на Дугарь возложены дополнительные процессуальные обязанности.