Адвокаты обвиняемых по делу Павла Шеремета настояли на осмотре авто журналиста

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Адвокаты обвиняемых в убийстве Павла Шеремета требуют осмотра автомобиля, в котором погиб журналист. Они сомневаются в выводах экспертизы о взрывчатке.

 

Фото: «Украинская правда».

 

Как сообщается в сюжете ТСН, правоохранители в рамках следственного эксперимента взорвали два авто марки «ВАЗ». В свою очередь адвокаты заявили, что полицейские машины отличаются по параметрам от кроссовера Шеремета.

Суд выслушал аргументы сторон и перенес слушания на следующую неделю.

«Мы наконец-то увидели эти авто, потому что до этого момента нам их никто не показывал. Каким-то чудом эксперты смогли установить то, как подорвали автомобиль, какая масса в тротиловом эквиваленте за счет подрыва авто ВАЗ 2105. Если исходить из того, что это разные авто, у них разные конструкторские особенности и разного возраста, поэтому как можно было провести следственный эксперимент непонятно», — отметил адвокат Тарас Беспалов.

Рассмотрение материалов дела в суде завершено. В дальнейшем будет проводиться опрос свидетелей и дебаты.

Адвокаты обвиняемых по делу Шеремета настояли на осмотре автомобиля.

 

Дело об убийстве Шеремета справка УНИАН

Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Сейчас Антоненко и Кузьменко находятся под круглосуточным домашним арестом с ношением электронного браслета, а на Дугарь возложены дополнительные процессуальные обязанности.

Сюжет: Убийство Павла Шеремета
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Тэги: убийство Шеремета Персона: Павел Шеремет Город: Киев

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